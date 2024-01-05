Сен-Пьер рассказал, поединки каких бойцов больше всего хочет увидеть в 2024 году

Экс-чемпион американского промоушена UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, поединки каких бойцов больше всего хотел бы увидеть в 2024 году.

«Ну, здесь много переменных. Мне нравится смотреть за разными бойцами. Один из моих фаворитов – Джон Джонс, но он получил травму. Это грустно. При этом мне нравится смотреть бои Усмана, Чимаева, мне нравится Адесанья, мне нравится Махачев.

Макгрегора также хотелось бы увидеть, то же самое могу сказать о Волкановски. В общем, есть много бойцов, за которыми я люблю смотреть», – приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

Напомним, Сен-Пьер завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В своём последнем поединке канадец победил американца Майкла Биспинга на турнире UFC 217. Профессиональный рекорд Сен-Пьера – 26 побед при двух поражениях.