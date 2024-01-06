Миочич ответил на критику Аспиналла: после победы над Джонсом мы поговорим с тобой

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич обратился к временному чемпиону дивизиона Тому Аспиналлу, который неоднократно критиковал проведение боя Миочича с Джоном Джонсом. Напомним, Джонс и Миочич должны были подраться в прошлом году, но поединок сорвался после травмы Джона.

«Я никогда не настаивал на переносе боя с Джонсом. Том, как только я одержу победу над Джоном, мы с тобой поговорим об объединении поясов», – написал Миочич на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, незадолго до начала турнира UFC 295 Джонс получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы, из-за которой Джонс выбыл на восемь месяцев. В связи с этим UFC ввела временный пояс тяжёлого дивизиона, который завоевал Том Аспиналл.