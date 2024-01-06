Аспиналл — о критике Джонса и Миочича: просто хочу драться с лучшими, не реагируйте так

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл опубликовал новый пост у себя в социальных сетях, где призвал не реагировать слишком сильно на его критические высказывания о решении промоушена организовать поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Я просто пытаюсь быть лучшим и драться с лучшими бойцами. Я знаю, что многим людям трудно это осознать. Не реагируйте так негативно, ребята», – написал Аспиналл на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, незадолго до начала турнира UFC 295 Джонс получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы, из-за которой Джонс выбыл на восемь месяцев и их поединок был перенесён.