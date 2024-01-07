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Чжилэй назвал фаворита боя Фьюри – Усик

Чжилэй назвал фаворита боя Фьюри – Усик
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Китайский боксёр-тяжеловес Чжан Чжилэй рассказал, кого считает фаворитом боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я не знаю, кто победит, всякое может случиться, и мой опыт в бизнесе подсказывает мне, что пока не прозвучит сигнал о начале боя, возможно все. Если кто-то почувствует, что он не готов, бой может быть отменен.

Бой с Фрэнсисом Нганну стал тревожным звонком для Фьюри. Если он будет готовиться так же, как к поединку с Нганну, его ждут большие неприятности. Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою из-за его навыков и преданности боксу», – приводит слова Чжилэя BoxingScene.

Отметим, что Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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