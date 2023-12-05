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Гига Чикадзе получил травму паха перед UFC 296

Гига Чикадзе получил травму паха перед UFC 296
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Грузинский боец ММА Гига Чикадзе, выступающий в полулёгком весе промоушена UFC, получил травму. Спортсмен должен был сразиться с американцем Джошем Эмметтом в ночь с 16 на 17 декабря мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 296.

«Дерьмо случается! Разрыв паховых связок! Скоро вернусь», — написал Чикадзе на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности Чикадзе провёл в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых одержал 15 побед (девять побед были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке, который состоялся в конце августа этого года, грузинский боец встречался с представителем США Алексом Касересом и победил его единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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