Гига Чикадзе получил травму паха перед UFC 296

Грузинский боец ММА Гига Чикадзе, выступающий в полулёгком весе промоушена UFC, получил травму. Спортсмен должен был сразиться с американцем Джошем Эмметтом в ночь с 16 на 17 декабря мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 296.

«Дерьмо случается! Разрыв паховых связок! Скоро вернусь», — написал Чикадзе на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности Чикадзе провёл в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых одержал 15 побед (девять побед были добыты нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем поединке, который состоялся в конце августа этого года, грузинский боец встречался с представителем США Алексом Касересом и победил его единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).