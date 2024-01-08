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Белал Мухаммад дал прогноз на бой с Леоном Эдвардсом

Белал Мухаммад дал прогноз на бой с Леоном Эдвардсом
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Известный американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, поделился ожиданиями от возможного поединка с чемпионом организации британцем Леоном Эдвардсом.

«Честно говоря, я думаю, что этот бой действительно заставит людей осознать, насколько я хорош. Люди увидят, насколько я вырос со времен первой встречи с Леоном. Сражаясь с таким парнем, как Демьян Майя, я улучшил грэпплинг. Поединки с Висенте Люке и Стивеном Томпсоном улучшили мою ударку. Схватки с Шоном Брэди и Гилбертом Бернсом вывели мой менталитет на новый уровень. Когда наш поединок состоится, я буду доминировать над Леоном и финиширую его. Я становлюсь только лучше. Расту с каждым своим боем, с каждым тренировочным лагерем. А теперь они дадут мне целых 12-14 недель на подготовку? Это будет худший вечер в жизни Эдвардса», – цитирует Мухаммада MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что Белал Мухаммад может стать следующим соперником чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса.

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