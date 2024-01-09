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Хабиб оценил возвращение в строй Кевина Де Брёйне после тяжёлой травмы

Хабиб оценил возвращение в строй Кевина Де Брёйне после тяжёлой травмы
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил возвращение в строй бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Футболист получил травму 11 августа прошлого года в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли» (3:0).

7 января в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (5:0) Кевин вернулся на поле, сделав одну голевую передачу.

«Восхитительное возвращение», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

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После матча бельгийский игрок высказался о своём нынешнем состоянии, а также поделился мыслями об игровом времени.

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