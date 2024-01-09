Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Джон Джонс перенёс вторую операцию, назвав сроки восстановления

Чемпион UFC Джон Джонс перенёс вторую операцию, назвав сроки восстановления
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс, продолжающий восстановление после повреждения грудной клетки, перенёс операцию на левом локте. Об этом у себя в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

«Перенёс двухчасовую операцию. Хорошая новость заключается в том, что процесс заживления займёт около 10 недель. В любом случае я буду отсутствовать в течение нескольких месяцев из-за операции на грудной клетке. Поэтому я и решил просто убить двух зайцев и решить вопрос с локтем раз и навсегда. Ценю вашу поддержку. Продолжаю восстановление. Иногда нужно сделать небольшой шаг назад, чтобы потом двигаться вперёд. Я терпелив. Я ценю вашу поддержку, вашу любовь и позитивную энергию. Я вернусь. Люблю вас всех», — сказал Джонс.

Материалы по теме
Макгрегор, Джонс и Бетербиев. Чьи карьеры завершатся в 2024 году
Макгрегор, Джонс и Бетербиев. Чьи карьеры завершатся в 2024 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android