Чемпион UFC Джон Джонс перенёс вторую операцию, назвав сроки восстановления

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс, продолжающий восстановление после повреждения грудной клетки, перенёс операцию на левом локте. Об этом у себя в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

«Перенёс двухчасовую операцию. Хорошая новость заключается в том, что процесс заживления займёт около 10 недель. В любом случае я буду отсутствовать в течение нескольких месяцев из-за операции на грудной клетке. Поэтому я и решил просто убить двух зайцев и решить вопрос с локтем раз и навсегда. Ценю вашу поддержку. Продолжаю восстановление. Иногда нужно сделать небольшой шаг назад, чтобы потом двигаться вперёд. Я терпелив. Я ценю вашу поддержку, вашу любовь и позитивную энергию. Я вернусь. Люблю вас всех», — сказал Джонс.