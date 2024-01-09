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Валентина Шевченко показала актуальную физическую форму на пляже Таиланда

Валентина Шевченко показала актуальную физическую форму на пляже Таиланда
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Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежей фотографией, показав, как проводит время в Таиланде.

«Солнцезащитного крема никогда не бывает достаточно», — подписала фотографию Валентина.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем поединке Шевченко встречалась с представительницей Мексики Алексой Грассо. Их бой проходил в сентябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Nights 227 и был их реваншем. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось вничью. До этого победу добыла мексиканка. Таким образом, чемпионский титул остался у Грассо.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

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