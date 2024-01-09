Абдель-Азиз назвал два продукта, которые не ест чемпион UFC Махачев

Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFС в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о нём.

«Ислам постоянно тренируется и постоянно держит себя в форме. Я никогда не видел более дисциплинированного дагестанца, чем Ислам. Он не ест сахар, не ест хлеб. Настоящий профессионал. Просто безумие. Он не просто так стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

В смешанных единоборствах в активе Махачева 25 побед и одно поражение. В последнем поединке Ислам победил австралийца Александра Волкановски. Это был их реванш. В первом бою сильнее также был россиянин.