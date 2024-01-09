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Джон Джонс жёстко ответил Аспиналлу после его критики

Джон Джонс жёстко ответил Аспиналлу после его критики
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс прокомментировал недавние критические сообщения от британца Тома Аспиналла, являющегося временным чемпионом промоушена в том же весе. Аспиналлу не понравилась, что лига планирует устроить бой Джонса со Стипе Миочичем.

«Всего четыре узнаваемых соперника, а уже считает себя королём Англии. И вправду забавно. О тебе и твоих позорных призывах будут слагать легенды. Это так не работает. Я был чемпионом, когда мне было 23 года. Нельзя в 30 лет притворяться, будто преследовал меня всю свою жизнь. Я понятия не имею, что за поединки составляют 90% его резюме», — написал Джонс на своей официальной странице в социальных сетях.

Джон Джонс получил травму перед титульным боем:

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