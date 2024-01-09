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Шумков и Петровский выступят 3 февраля в Серпухове на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Шумков и Петровский выступят 3 февраля в Серпухове на турнире «Ночь чемпионов IBA»
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3 февраля в Серпухове состоится вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA», который организует Международная ассоциация бокса. В главном событии спортивного мероприятия бой проведёт трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков, противостоять которому будет представитель Кубы Сайдель Хорта. Спортсмены сразятся в десятираундовом поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.

В со-главном событии сойдутся чемпион мира 2021 года Марк Петровский (Россия) и Марко Милан из Хорватии. Бой будет проходить в рамках восьми раундов. Соперники будут сражаться за пояс чемпиона Европы по версии IBA.

Кроме того, в рамках спортивного шоу состоятся поединки с участием титулованных россиян Павла Сосулина, Ильи Попова (сразится с Джавидом Челебиевым) и Артёма Сусленкова, а также выступающих за Сербию Артёма Агеева и Владимира Мирончикова (встретится с Арленом Лопесом). Соперники остальных боксёров будут объявлены позже.

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