«На марафоны не готовились, но бегали много». Ислам Мамедов показал фото с Махачевым

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировки. Вместе с Мамедовым занятие проводили чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе, а также 39-летний ветеран Шамиль Завуров.

«На марафоны не готовились, но бегали много. Шамиль, не отставай, Хасик на тебя готовится полным ходом», — написал Мамедов.

Фото: Из личного архива Ислама Мамедова

Фото: Из личного архива Ислама Мамедова

Напомним, в последнем поединке Махачев сражался с представителем Австралии Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: российский спортсмен попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.