Стало известно, когда находящийся в зоне СВО Минеев может провести третий бой с Исмаиловым

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, находящийся в зоне СВО, может провести очередной поединок со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом на своём YouTube-канале сообщил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Ожидается, что Минеев и Исмаилов встретятся 12 июня 2024 года. При этом они подерутся по правилам бокса.

Ранее Владимир и Магомед уже сталкивались в очных противостояниях в смешанных единоборствах. Их первый бой состоялся в 2018 году на турнире Fight Nights Global 90. Та встреча завершилась ничейным результатом. На AMC Fight Nights 105 в 2021 году россияне провели реванш. Его победителем оказался Минеев, который выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.