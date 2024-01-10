Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес – о Бетербиеве: я бы даже к нему не подошёл, это не человек

Теофимо Лопес – о Бетербиеве: я бы даже к нему не подошёл, это не человек
Комментарии

Известный американский боксёр Теофимо Лопес поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и представителем Великобритании Калулмом Смитом.

«Бетербиев, о мог бой. Это страшный мужик. Я бы даже к нему не подошёл. Он вселяет страх. Его предплечья, да и всё остальное – он действительно сильный. У него выдающаяся профессиональная этика. Я бы даже сказал, что он не человек. Так что я и вправду не могу дождаться его поединка с Каллумом Смитом», – сказал Лопес на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада). На счету Артура 19 побед в 19 боях. В активе Каллума 29 побед при одном поражении.

Материалы по теме
«Поставили перед фактом». Как Бетербиев стал выступать за Канаду
«Поставили перед фактом». Как Бетербиев стал выступать за Канаду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android