Теофимо Лопес – о Бетербиеве: я бы даже к нему не подошёл, это не человек

Известный американский боксёр Теофимо Лопес поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и представителем Великобритании Калулмом Смитом.

«Бетербиев, о мог бой. Это страшный мужик. Я бы даже к нему не подошёл. Он вселяет страх. Его предплечья, да и всё остальное – он действительно сильный. У него выдающаяся профессиональная этика. Я бы даже сказал, что он не человек. Так что я и вправду не могу дождаться его поединка с Каллумом Смитом», – сказал Лопес на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада). На счету Артура 19 побед в 19 боях. В активе Каллума 29 побед при одном поражении.