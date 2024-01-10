«Была череда непонятных боёв». Фахретдинов – о шансах Анкалаева получить титульник

Известный российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов оценил шансы своего соотечественника Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлой весовой категории UFC, получить право драться в титульном поединке.

«Анкалаев должен без проблем пройти Уокера. Но не думаю, что в UFС сразу дадут ему титульный шанс. У него была непонятная череда непонятных боёв. Скорее всего, нужно будет подраться ещё. А вообще бой с Перейрой был бы очень громким и интересным», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 14 января Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первый бой был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда.