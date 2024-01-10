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Фахретдинов отреагировал на новости о будущем Махачева

Фахретдинов отреагировал на новости о будущем Махачева
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов поделился мнением о возможных ближайших поединках с участием чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Ранее Ислам заявил, что готов в следующем бою сразиться с американцем Джастином Гэтжи, после чего встретиться с победителем поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Ну, для дивизиона это круто. Но если Дана Уайт позвонит и скажет организовать какой-то бой за определённые деньги, то не думаю, что Ислам откажется. А вообще, у каждого из этой тройки есть шансы против Махачева. Интересно было бы посмотреть на бой Ислама и Армана. Реванш – это всегда интересно», – сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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