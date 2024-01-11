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Алексеева: бой с Оливейрой будет для Царукяна последним шагом к реваншу с Махачевым

Алексеева: бой с Оливейрой будет для Царукяна последним шагом к реваншу с Махачевым
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу предстоящего поединка между Арменом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что Царукян будет драться с Оливейрой, потому что он уже давным-давно заслуживает мощного и хорошего боя с оппонентом из топ-5. У него была прекрасная победа над Дариушем, но всё же Бенеил – это не тот уровень, на котором находятся Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра. Я вижу, что Арман стремится победить Ислама. Бой с Оливейрой будет для него последним шагом к реваншу с Махачевым, поэтому он будет безмерно заряжен на бой. Я вижу фаворитом Царукяна даже не из-за спортивного голода, а из-за желания быть сильнейшим. Он хороший боец и заслуживает титульного боя своими яркими выступлениями», – приводит слова Алексеевой Metaratings.

Бойцы проведут трёхраундовый поединок на UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (США). Победитель встретится с чемпионом лёгкого веса представителем России Исламом Махачевым. Данный бой запланирован на лето.

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