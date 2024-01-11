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Чемпион UFC Джон Джонс назвал главную цель на остаток карьеры

Чемпион UFC Джон Джонс назвал главную цель на остаток карьеры
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Американский чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс рассказал, что в настоящий момент он думает только о возможности провести поединок со своим соотечественником Стипе Миочичем. По словам Джонса, бой с Миочичем является его главной целью. Противостояние может состояться в этом году.

«Вернуться после двух операций и победить Стипе Миочича – моя главная цель. Считаю, что это будет огромным подвигом. Победа любого из нас была бы значимой для наших карьер. Несмотря на то, насколько хорошо выглядит сейчас Том Аспиналл, победа в поединке с ним на самом деле ничего не значит для моего наследия. Это чистая правда. Это всё, что я хочу сказать. Я понимаю, что многие из вас не до конца понимают, что происходит за кулисами», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

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