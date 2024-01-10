Дос Аньос поддел UFC из-за решения поставить Махачева на 1-е место в рейтинге P4P

Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддел UFC за решение поставить российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Вторым в рейтинге идёт американец Джон Джонс, являющийся чемпионом лиги в тяжёлом весе.

«Джон Джонс – 13 защит титула; двукратный чемпион; непобеждённый. Занимает второе место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Ислам Макачев – две защиты титула в поединках с Волкановски (чемпионом полулёгкого веса); одно поражение нокаутом. Занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Пожалуйста, дайте мне вескую причину серьёзно относиться к тому, кто составляет эти рейтинги», — написал дос Аньос.