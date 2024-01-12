Названы два экс-чемпиона, которые могут провести бой друг с другом на UFC 300

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Дейвисон Фигейреду (Бразилия) и экс-обладатель пояса лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт (США) могут провести поединок друг с другом на турнире UFC 300. Об этом информирует бразильское издание AG Fight.

Ожидается, что бой пройдёт в рамках легчайшего веса. Спортивное мероприятие состоится 13 апреля.

На счету Фигейреду в ММА 26 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. В активе Гарбрандта 18 поединков, в которых он одержал 13 побед и потерпел пять поражений.

Напомним, ранее стало известно, что на UFC 300 выступит российско-армянский боец Арман Царукян. Противостоять ему будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра. По словам президента промоушена Даны Уайта, победитель этого боя сразится с российским чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым.