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Тренер Бетербиева высказался о Каллуме Смите

Тренер Бетербиева высказался о Каллуме Смите
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Марк Рэмсей, тренер российского боксёра Артура Бетербиева, поделился мнением о его сопернике по предстоящему бою, британце Каллуме Смите. Спортсмены сразятся за чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO.

«Каллум — один из лучших соперников, которые у нас были на текущий момент. Это совершенный парень, хороший боксёр, который обладает скоростью и сильным ударом, а также выносливостью. Он доказал это в поединке с Канело Альваресом, который был проигран по очкам. Он принял и выдержал много ударов в том бою.

Но ему впервые придётся драться с соперником таких размеров, как Артур Бетербиев. Вот и поглядим на его реакцию. В общем, на данный момент мы фокусируемся только на том, с чем Артур выйдет в ринг, а не на том, что будет делать другая сторона», — приводит слова Рэмсея TVA Sports.

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