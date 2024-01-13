Каллум Смит: побил бы всех противников Артура Бетербиева

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит высказался в адрес обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева.

«Он в своей карьере победил немало хороших бойцов. Но я действительно верю, что побил бы всех, с кем он сталкивался до сих пор, и я верю, что стилистически я представляю большую угрозу, чем любой из его предыдущих противников», – приводит слова Каллума Смита Sky Sports.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) пройдёт боксёрский турнир, в главном бою которого сразится Бетербиев со Смитом.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 19 боёв, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при единственном поражении.

Отметим, что перед поединком прошла церемония взвешивания. Вес Каллума Смита составил 79,2 кг, а вес Артура Бетербиева — 79,4 кг.