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Менеджер Махачева: никто даже близко не стоит с Анкалаевым по уровню в его дивизионе

Менеджер Махачева: никто даже близко не стоит с Анкалаевым по уровню в его дивизионе
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Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз высказался о бывшем претенденте на титул UFC в полутяжёлой весовой категории россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Я говорю вам, ребята, что нет никого, кто хотя бы близко стоял с Магомедом Анкалаевым по уровню в его полутяжёлом дивизионе», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 14 января состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Он пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера Магомед Анкалаев встретится с Джонни Уокером в рамках полутяжёлого дивизиона. Их первый бой был признан несостоявшимся из-за неумышленного запрещённого удара со стороны россиянина.

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