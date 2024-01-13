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Малиньяджи сказал, что должен сделать Смит для победы над Бетербиевым

Малиньяджи сказал, что должен сделать Смит для победы над Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«У Смита был бы шанс перебоксировать Бетербиева, если бы он не был таким тяжёлым в своих передвижениях. Каллум выглядит как Франкенштейн в ринге, и у него нет отточенного джеба, а это именно то, что нужно, чтобы выиграть Бетербиева на длинной дистанции.

Получится ли у него боксировать с Бетербиевым долго, сможет ли он выдержать психологическое давление? Бетербиев изматывает вас и создаёт ощущение, будто истекают песочные часы. Он заставляет вас драться интенсивней и изматывает вас», — сказал Малиньяджи в интервью ProBox TV.

Поединок Бетербиев – Смит состоится 14 января в Монреале (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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