Шон Портер дал прогноз на бой Бетербиев – Смит

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер высказался о предстоящем титульном поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«Бетербиев постарел, я заметил некоторый спад в нём, он двигается не так остро, однако он по-прежнему конкурентоспособен. И я не думаю, что Каллум Смит станет тем самым парнем.

Я заметил спад у Бетербиева, если говорить о скорости реакции, то же касается и активности. Хочется понять, в каком он состоянии сейчас. Однако я считаю, что он доберётся до Каллума Смита», — сказал Портер на своём YouTube-подкасте.

Поединок Бетербиев – Смит состоится 14 января в Монреале (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.