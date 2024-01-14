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Хрюнов — о победе Бетербиева: Артур как хорошее вино, с годами становится лучше

Хрюнов — о победе Бетербиева: Артур как хорошее вино, с годами становится лучше
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Российский промоутер Владимир Хрюнов оценил победу чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом. Сегодня боксёр из России одолел своего противника нокаутом в седьмом раунде.

«Думаю, сработало то, о чём говорил Майк Тайсон: «Он никогда в жизни не получал такого количества ударов такой мощности». Смит был смелый, резво начал бой, а когда Бетербиев начал свои удары, то это всё переломило. Артур просто его перемолол. Я восхищаюсь Бетербиевым как спортсменом, потому что самодисциплина у него — это основное. То есть он режимит, и он, как хорошее вино, с годами становится только лучше», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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