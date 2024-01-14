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Беллью — о Бетербиеве: покажите мне другого боксёра, который с возрастом стал сильнее

Беллью — о Бетербиеве: покажите мне другого боксёра, который с возрастом стал сильнее
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью отреагировал на победу чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над Каллумом Смитом. Британец хочет, чтобы теперь российский боксёр подрался с обладателем титулов WBA и IBO Дмитрием Биволом.

«Очевидно, теперь мы хотим увидеть бой Бивола и Бетербиева! Это отличный поединок. Но, пожалуйста, покажите мне другого боксёра, который с возрастом стал сильнее! Бетербиеву 38 лет, а он становится всё более мощным! Физически это обычно невозможно, но он это делает», – написал Беллью в своих социальных сетях.

Сегодня в главном бою боксёрского турнира в канадском Монреале чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом в седьмом раунде британца Каллума Смита. российский боксёр с интервалом в несколько секунд дважды отправил соперника в нокдаун, после чего его секунданты выбросили полотенце.

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