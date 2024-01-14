Бетербиев трёхкратно превзошёл Смита по числу точных попаданий

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев, сегодня, 14 января, успешно защитивший титулы против британца Каллума Смита, трёхкратно превзошёл соперника по числу точных попаданий.

Так, согласно сервису статистики CompuBox, Бетербиев нанёс 182 точных удара (95 джебов и 87 силовых), что является 38,6% от общего числа, в то время как Смит нанёс всего 59 точных ударов (28 джебов и 31 силовой).

Поединок со Смитом стал для 38-летнего Бетербиева девятым титульным боем в карьере. Отметим, что все из них россиянин завершил досрочно. Всего же на его счету 20 побед и ни одного поражения.