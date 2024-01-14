Брэдли: Бивол должен провести идеальный бой, чтобы удержать Бетербиева

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Тяжёлый поединок. Думаю, шансы здесь 50 на 50. Я всегда склонялся к Биволу, но ему необходимо провести идеальный бой, чтобы удержать Бетербиева», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита, отстояв титулы WBC, IBF и WBO.