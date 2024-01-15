Олейник рассказал, с кем бы он хотел провести следующий поединок

Именитый российский ветеран MMA Алексей Олейник рассказал о том, с кем бы ему хотелось провести следующий поединок.

«У меня спрашивали много во всех интервью, с кем бы я хотел подраться. Мне на это абсолютно всё равно. Главное, чтобы это был боец с именем и рекордом. Будет это Томпсон, Джонсон или Питерсон, мне всё равно. Я бы не хотел драться с нашими соотечественниками, но клясться и говорить, что я не буду драться с россиянами, белорусами и украинцами, я не стану. Если придётся, то подерёмся, но я бы этого не хотел. А вообще мне подошёл бы любой иностранный профессиональный боец, крепкий и с именем. Чем он будет больше и страшнее, тем лучше», — приводит слова Олейника Metaratings.

Отметим, что на счету 46-летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.