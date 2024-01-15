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Умар Саламов: хочу, чтобы Джошуа вырубил Нганну, чтобы не было никаких вопросов

Умар Саламов: хочу, чтобы Джошуа вырубил Нганну, чтобы не было никаких вопросов
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Российский боксёр Умар Саламов рассказал о том, что он будет поддерживать американца Энтони Джошуа в боксёрском поединке с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я очень хочу, чтобы Джошуа вырубил Нганну, чтобы потом вопросов ни у кого не было, что ММА-шник может победить боксера. Тайсон Фьюри напорол так, что начались разговоры, что Нганну чуть ли не засудили. Неприятно было слушать», – приводит слова Саламова Metaratings.

Напомним, Нганну дебютировал на профессиональном ринге в октябре, проведя 10 раундов с действующим чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри. Фрэнсис уступил ему лишь раздельным судейским решением.

Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, досрочно остановил шведа Отто Валлина.

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