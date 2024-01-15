Источник: Бриедис и Опетайя проведут чемпионский реванш 17 февраля

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) латвиец Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) и австралиец Джай Опетайя (24-0, 19 KO) готовятся провести реванш, сообщает издание BoxingScene.

Сообщается, что бой состоится в андеркарде масштабного боксёрского шоу, которое пройдёт 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять вакантный титул IBF.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в июле 2022 года в Австралии и завершилась победой Опетайи единогласным судейским решением. Бриедис потерпел второе поражение в карьере, уступив впервые с 2018 года, когда в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) он не справился с украинцем Александром Усиком.