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Экс-чемпион в супертяжёлом весе Стиверн дал прогноз на бой Фьюри — Усик

Экс-чемпион в супертяжёлом весе Стиверн дал прогноз на бой Фьюри — Усик
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе канадец Бермейн Стиверн высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, у Тайсона Фьюри был неудачный день, когда он подрался с Фрэнсисом Нганну. Мы увидим другого бойца в поединке с Александром Усиком. Я считаю, что он победит. Он больше, а Усик выглядит как средневес. Фьюри высокий, неудобный, умеет двигаться, поэтому я поставлю на него», — приводит слова Стиверна DAZN.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов WBA, IBF и WBO.

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Опубликован официальный постер боя Фьюри — Усик
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