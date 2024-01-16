Шаман прокомментировал знакомство с Дудаковой

Российский певец Шаман прокомментировал своё знакомство с бойцом UFC Викторией Дудаковой.

«Родные, мы все помним яркий выход в октагон Виктории Дудаковой в Абу-Даби под мою песню «Я русский» и ее последующую триумфальную победу над соперницей.

Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы, наконец-то, познакомились с ней лично», — написал Шаман в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) спортсменка вышла на свой поединок под песню «Я русский».

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году и в июле 2023-го провела первый бой в UFC, на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победив бразильянку Истелу Нуньес.