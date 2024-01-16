Стало известно имя следующего соперника Вадима Немкова

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков проведёт свой следующий поединок с Бруно Каппелоцци, который представляет Бразилию. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

По сведениям источника, данный поединок состоится 24 февраля текущего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator.

Профессиональный рекорд Вадима Немкова в смешанных единоборствах составляет На счету Бруно Каппелоцци 15 побед и шесть поражений.

Напомним, в прошлом году стало известно о том, что организация Professional Fighters League выкупила права на Bellator. При этом PFL не стала расформировывать второй по силе бойцовский промоушен мира. Лига решила сделать Bellator своим подразделением – Bellator International Champions Series.