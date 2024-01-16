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Источник: Магомедкеримов и Джексон проведут бой 24 февраля в Саудовской Аравии

Действующий чемпион Professional Fighters League (PFL) в полусредней весовой категории россиянин Магомед Магомедкеримов проведёт поединок против обладателя титула Bellator Джейсона Джексона, который представляет Ямайку. Об этом информирует журналист Ариэль Хельвани.

По сведениям источника, данный бой уже утверждён. Он состоится 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отметим, что Магомед и Джейсон сразятся на первом в истории совместном турнире PFL и Bellator (в прошлом году PFL выкупила права на Bellator и сделала промоушен своим подразделением).

Напомним, профессиональный рекорд Магомеда Магомедкеримова в смешанных единоборствах составляет 34-4. На счету Джейсона Джексона 17 побед и четыре поражения.

Ранее стало известно о том, что российский боец Вадим Немков проведёт свой следующий поединок против бразильца Бруно Каппелоцци.