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Евлоев: есть понимание, каким образом Аллена можно нокаутировать

Евлоев: есть понимание, каким образом Аллена можно нокаутировать
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Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Арнольдом Алленом.

«Есть понимание, каким образом Аллена можно нокаутировать. Для этого я провёл более чем трёхмесячный сбор, очень серьёзно подошёл к каждому аспекту как в борьбе, где тоже можно нокаутировать, так и в стойке.

Очень много дыр в его технике, которые можно использовать. И мы их используем. И в стойке есть. А в борьбе прям уже нормальные такие дыры получаются, его переводили даже бойцы, которые понятия о борьбе не имеют», — сказал Евлоев в интервью «Ушатайке».

Поединок между Евлоевым и Алленом состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний поединок он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда Мовсар одолел Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Аллена 19 побед и два поражения. В апреле этого года на UFC on ESPN 44 он единогласным решением судей уступил Максу Холлоуэю.

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