Волкановски назвал фаворита в поединке Евлоев — Аллен

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка между Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом.

«Если мы говорим о навыках, то моя ставка на Аллена, хотя Мовсар до сих пор не проигрывал. Если он сможет победить в этом бою, то попадёт в топ дивизиона. Это настоящий претендент, а победа даст ему возможность ворваться в титульную гонку.

Несмотря на то что Евлоев считается фаворитом по мнению букмекеров, я склоняюсь к победе Аллена, поскольку у него есть опыт боёв на высочайшем уровне», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок между Евлоевым и Алленом состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).