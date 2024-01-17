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Молдавский рассказал, что у него появился соперник на следующий бой

Молдавский рассказал, что у него появился соперник на следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказал о своих планах на ближайшее время.

Спортсмен будет тренироваться в лагере Вадима Немкова, чтобы помочь ему подготовиться к поединку с Бруно Каппелоццей. После этого Молдавский сам выйдет на бой с соперником, имя которого пока не раскрывается.

«Я немножко приболел, но к концу недели, думаю, буду на сборе в Приэльбрусье. Буду работать на Вадима. Сбор продлится три недели. Пока пацаны там ходят и привыкают. У меня получится без адаптации, сразу приеду и начнём работать.

Ситуация понятная, но я вам ничего не скажу. С соперником ещё непонятно, но уже известна приблизительная дата, просто я пока не могу её назвать. Она позже, чем у Вади, бой которого уже анонсировали», — приводит слова Молдавского Metaratings.

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