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Генри Cехудо дал совет Магомеду Анкалаеву

Генри Cехудо дал совет Магомеду Анкалаеву
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо рассказал, чего, по его мнению, не хватает россиянину Магомеду Анкалаеву.

«Можете критиковать меня за это, но знаете что, ребята? Я считаю, что знание английского языка – это преимущество. Ты становишься востребованным, если владеешь языком.

Это единственное, чего не хватает Магомеду. Да, его поддерживают в России, но ему нужно создать фанатскую базу в Америке», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Напомним, 14 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 Магомед Анкалаев разделил октагон с Джонни Уокером из Бразилии. Встреча завершилась победой российского бойца – он нокаутировал своего противника во втором раунде.

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