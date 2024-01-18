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Молдавский рассказал, в каком физическом состоянии находится Фёдор Емельяненко

Молдавский рассказал, в каком физическом состоянии находится Фёдор Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал комментарий по поводу Фёдора Емельяненко, команду которого он представляет.

«Если чувствуешь силы в себе, есть пруха, можно попробовать. Спортивный азарт у него ещё остался. Я на него и Чейка Конго смотрю и тоже хочу так выступать в их возрасте. Они оба дерутся на высоком уровне и сохранили себя в хорошей форме.

Мы спарринговали с ним перед моим боем на сборе. Скорость и взрыв у него всё так же присутствуют. На тот сбор он ещё приехал и поднабрал мышечной массы. Был прямо как стена, физически сильно подкачался», — приводит слова Молдавского Metaratings.

Напомним, профессиональный рекорд Фёдора Емельяненко в смешанных единоборствах составляет 40-7. Многие считают россиянина одним из величайших бойцов в истории спорта.

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