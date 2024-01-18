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Дудакова рассказала, когда она хочет провести следующий бой

Дудакова рассказала, когда она хочет провести следующий бой
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Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова рассказала о своей готовности провести поединок на турнире UFC, который состоится 2 марта.

«Я держу форму и нахожусь в полной боевой готовности. Хотели подраться 2 марта, нас пока не утвердили туда. Хотелось бы выступить в марте, но пока неизвестно», — приводит слова Дудаковой «Матч ТВ».

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году и в июле 2023-го провела первый бой в UFC, на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победив бразильянку Истелу Нунес.

На UFC 294 Дудакова победила единогласным решением американку Джин Ю Фрей и после выступления призналась, что дралась с инфекцией стафилококка.

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