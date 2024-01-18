Брат российского бойца в UFC успешно дебютировал в лиге «Наше Дело»

Состоялся очередной турнир бойцовской лиги «Наше Дело». 18 января спортивное шоу было опубликовано на странице организации в сервисе Rutube. В главном поединке вечера российский боец Артём Рофаль встречался с чемпионом организации MFP Юрием Вирчаковым. Противостояние продолжалось всю дистанцию и закончилось победой Рофаля единогласным судейским решением.

Фото: «Наше Дело»

В соглавном бою спортивного мероприятия сражались Герард Подаревский и Малик Какаев. Эта битва завершилась техническим нокаутом в пользу Подаревского.

Фото: «Наше Дело»

Кроме того, обратим внимание, что в рамках турнира состоялся дебют в лиге брата российского бойца UFC Шары Буллета, Умара Магомедова. Его соперником был чемпион Таджикистана по смешанным единоборствам Шукрулло Хамидов. Умар победил техническим нокаутом во втором раунде.