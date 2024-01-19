Джо Джойс назвал победителя боя между Усиком и Фьюри

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 британский тяжеловес Джо Джойс поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

«Усик – очень умный боец. Он быстрый, наносит много ударов, и у него хороший подбородок. Стоит сказать, что и у Фьюри тоже хороший подбородок. Да, это будет отличный бой. Они оба на вершине. Я с нетерпением жду этого противостояния. Я бы сказал, что победит Фьюри», — сказал Джойс на канале Fight Hub TV в YouTube.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года.

Александр Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: