Стрикленд провёл битву взглядов с дю Плесси, Евлоев — с Алленом

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Шоном Стриклендом и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси. Также одним из боев основного карда будет противостояние россиянина Мовсара Евлоева с Арнольдом Алленом из Англии.

Во время пресс-конференции бойцы провели битвы взглядов. Представляем вашему вниманию видеозаписи этих битв.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Необходимо отметить, что предварительный кард турнира UFC 297 начнётся в 2:00 по московскому времени, основной – в 6:00 мск.