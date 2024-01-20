Дана Уайт рассказал, когда пройдёт долгожданный бой Джона Джонса и Стипе Миочича

Президент UFC Дана Уайт высказался о проведении поединка между чемпионом организации в тяжёлой весовой категории американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Стипе Миочичем.

«Восстановление Джона Джонса протекает довольно хорошо. Он и Стипе Миочич проведут бой летом. Том Аспиналл усердно работает и тоже готов драться. Его бой пройдёт раньше, чем подерутся Джонс и Миочич. Том готов бросить вызов любому бойцу, ему всё равно. Он уверен, что сможет выйти и показать, кто является лучшим тяжеловесом в мире сейчас», – рассказал Уайт в новом видео, опубликованном на YouTube-канале SPORTSNET.

В UFC намерены провести поединок между Джонсом и Миочичем, несмотря на травму Джона. Ожидается, что это произойдёт после того, как он восстановится.