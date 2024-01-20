Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт рассказал, когда пройдёт долгожданный бой Джона Джонса и Стипе Миочича

Дана Уайт рассказал, когда пройдёт долгожданный бой Джона Джонса и Стипе Миочича
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о проведении поединка между чемпионом организации в тяжёлой весовой категории американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Стипе Миочичем.

«Восстановление Джона Джонса протекает довольно хорошо. Он и Стипе Миочич проведут бой летом. Том Аспиналл усердно работает и тоже готов драться. Его бой пройдёт раньше, чем подерутся Джонс и Миочич. Том готов бросить вызов любому бойцу, ему всё равно. Он уверен, что сможет выйти и показать, кто является лучшим тяжеловесом в мире сейчас», – рассказал Уайт в новом видео, опубликованном на YouTube-канале SPORTSNET.

В UFC намерены провести поединок между Джонсом и Миочичем, несмотря на травму Джона. Ожидается, что это произойдёт после того, как он восстановится.

Материалы по теме
Миочич ответил на критику Аспиналла: после победы над Джонсом мы поговорим с тобой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android