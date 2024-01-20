Стало известно, когда Шавкат Рахмонов вернётся в клетку UFC

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, вернётся в октагон летом нынешнегго года. Об этом сообщил менеджер Саят Абдрахманов.

«Врачи выписали Шавкату Рахмонову отдых на шесть – восемь недель. Это нужно, чтобы удостовериться в том, что всё зажило. В связи с этим Шавкат, скорее всего, не будет доступен на апрельский турнир. Он планирует выступить летом», – сообщил Абдрахманов в интервью YouTube-каналу The All Star.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Он занимает третье место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Казахстанский боец последний раз выходил в октагон 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он досрочно одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном.