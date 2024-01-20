Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов вернётся в клетку UFC

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов вернётся в клетку UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, вернётся в октагон летом нынешнегго года. Об этом сообщил менеджер Саят Абдрахманов.

«Врачи выписали Шавкату Рахмонову отдых на шесть – восемь недель. Это нужно, чтобы удостовериться в том, что всё зажило. В связи с этим Шавкат, скорее всего, не будет доступен на апрельский турнир. Он планирует выступить летом», – сообщил Абдрахманов в интервью YouTube-каналу The All Star.

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Он занимает третье место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Казахстанский боец последний раз выходил в октагон 17 декабря 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он досрочно одержал победу над американцем Стивеном Томпсоном.

Материалы по теме
Арман Царукян объяснил, почему он не смотрит бои Шавката Рахмонова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android