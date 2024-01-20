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Промоутер Фьюри поделился ожиданиями от боя Джошуа – Нганну

Промоутер Фьюри поделился ожиданиями от боя Джошуа – Нганну
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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боксёрского поединка между соотечественником, Энтони Джошуа, и камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

«По крайней мере Джошуа видел Нганну в боксёрском ринге и видел, как он выступает против, вероятно, лучшего супертяжеловеса на планете в лице Тайсона. Он знает, чего ожидать.

Будет интересно увидеть, чему Нганну научился благодаря своему первому поединку в супертяжёлом весе. Очевидно, что сейчас любой, кто выступает против него, будет искать бреши в обороне, которыми можно воспользоваться. Сможет ли Джошуа выступить лучше? Будет интересно узнать», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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