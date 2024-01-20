Малиньяджи: если Бетербиев побьёт Бивола, то может считаться лучшим бойцом мира

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Если Бетербиев сможет победить Бивола, то настанет момент рассмотреть его в качестве лучшего вне зависимости от весовой категории», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.