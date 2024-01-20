Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малиньяджи: если Бетербиев побьёт Бивола, то может считаться лучшим бойцом мира

Малиньяджи: если Бетербиев побьёт Бивола, то может считаться лучшим бойцом мира
Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Если Бетербиев сможет победить Бивола, то настанет момент рассмотреть его в качестве лучшего вне зависимости от весовой категории», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.

Материалы по теме
Хасим Рахман дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android